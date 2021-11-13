Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом на Серовском тракте под Тагилом

Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом на Серовском тракте под Тагилом
Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом на Серовском тракте под Тагилом
Сегодня, 17:19ПроисшествияФото: 1MI
Авария с легковым автомобилем и автобусом произошла 13 ноября около 16.00 на Серовском тракте в районе садов «Капасиха». Об этом редакции TagilCity.ru сообщила очевидица происходящего.

По ее словам, на данный момент на месте аварии работают сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и ДПС. На фото с места событий можно увидеть, что автобус стоит поперек дороги, а в его бок въехал легковой автомобиль белого цвета. Транспортные средства получили механические повреждения. У легковушки смят капот.

На данный момент о пострадавших ничего не сообщается. В отделении пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru пообещали предоставить подробную информацию позднее.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле девушка получила травму головы в ДТП с двумя пассажирскими автобусами. Другие пассажиры не пострадали.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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