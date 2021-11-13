Житель Перми приклеил себя к двери экс-сожительницы и потребовал вернуть вещи и кошку

Житель Перми приклеил себя к двери экс-сожительницы и потребовал вернуть вещи и кошку
Житель Перми приклеил себя к двери экс-сожительницы и потребовал вернуть вещи и кошку
Сегодня, 18:40ПроисшествияФото: 1MI
Местный житель Перми приклеил себя к дверям девушки, с которой раньше проживал, и потребовал вернуть вещи. В процессе он запустил онлайн-трансляцию и вел ее около трех часов.

По словам его бывшей девушки Марии, мужчина пришел с суперклеем, облил им руку и приклеился к двери. Он требовал, чтобы ему вернули вытяжку и кошку. Животное пермяк подарил ее дочери. Из-за того, что оторваться от двери мужчина самостоятельно не мог, пришлось вызывать скорую медицинскую помощь, сообщает 59.ру.

Также женщина рассказала, что бывший возлюбленный преследует ее семью больше двух лет. Ранее он уже угрожал ее родным, бил и портил их имущество. В общей сложности на пермяка подано около 40 заявлений.

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