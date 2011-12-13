На Тагилстрое обнаружен труп 84-летнего мужчины со следами побоев
13 декабря 2011, 12:01Происшествия
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Следователи проверяют версию о причастности к смерти пенсионера его сына.
Вчера вечером в квартире дома по ул. Металлургов в Нижнем Тагиле был обнаружен трупмужчины 1927 года рождения, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ММУ МВД«Нижнетагильское». На теле погибшего найдены повреждений – гематомы иссадины.
В отделение полиции № 19 доставлен сын погибшего в состоянииалкогольного опьянения. Тагилстроевский следственный отдел проверяет версию о причастности мужчины к смерти отца.
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