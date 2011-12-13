На Тагилстрое обнаружен труп 84-летнего мужчины со следами побоев

Вчера вечером в квартире дома по ул. Металлургов в Нижнем Тагиле был обнаружен трупмужчины 1927 года рождения, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ММУ МВД«Нижнетагильское». На теле погибшего найдены повреждений – гематомы иссадины.