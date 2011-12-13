На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Пострадали люди

По данным отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, произошло столкновение трех автомобилей. При этом пострадали люди, находившиеся в машинах. На месте уже работают сотрудники МЧС и врачи. Спасатели вызволяют пострадавших из поврежденных автомобилей, а сотрудники «Скорой» оказывают людям первую медицинскую помощь. Данные о количестве пострадавших и о характере ранений пока не уточняются.