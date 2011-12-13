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На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Пострадали люди
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Пострадали люди

13 декабря 2011, 18:53Происшествия
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