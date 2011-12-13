На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Пострадали люди
13 декабря 2011, 18:53Происшествия
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Только что в дежурную часть ГИБДД от водителя одной из машин-участников ДТП поступил сигнал. На место аварии, а именно на Восточное шоссе, близ торгового центра «Кантур», выехали инспекторы ГИБДД.
По данным отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, произошло столкновение трех автомобилей. При этом пострадали люди, находившиеся в машинах. На месте уже работают сотрудники МЧС и врачи. Спасатели вызволяют пострадавших из поврежденных автомобилей, а сотрудники «Скорой» оказывают людям первую медицинскую помощь. Данные о количестве пострадавших и о характере ранений пока не уточняются.
Автомобили, пострадавшие в аварии, и другие машины, находящиеся на месте ДТП, перегородили две полосы дороги по направлению в Центр города с Вагонки. Поэтому на Восточном шоссе сейчас затруднено движение, и возникла пробка.
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