В Екатеринбурге девушек, возвращавшихся из ночного клуба, ограбили на 160 рублей

Ранним утром 24 ноября они напали на двух 18-летних девчонок, идущих из ночного клуба развлекательного центра «Антей». Молодые люди ограбили девчонок, которые имели при себе 160 рублей. Также грабители забрали у девушек фотоаппарат стоимостью 15 тысяч рублей. Но и этого им показалось мало. Один из злоумышленников завел девушку, которую только что ограбил, в подъезд. Там он, угрожая тем, что убьет или покалечит, изнасиловал девчонку.