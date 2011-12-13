В Екатеринбурге девушек, возвращавшихся из ночного клуба, ограбили на 160 рублей
Три жителя Курганской области, двум из которых 20, а одному 18 лет, приехали в Екатеринбург на заработки. Видимо, сразу найти работу им не удалось, и они решили добыть деньги более легким, как им показалось, путем.
Ранним утром 24 ноября они напали на двух 18-летних девчонок, идущих из ночного клуба развлекательного центра «Антей». Молодые люди ограбили девчонок, которые имели при себе 160 рублей. Также грабители забрали у девушек фотоаппарат стоимостью 15 тысяч рублей. Но и этого им показалось мало. Один из злоумышленников завел девушку, которую только что ограбил, в подъезд. Там он, угрожая тем, что убьет или покалечит, изнасиловал девчонку.
Злоумышленников нашли по горячим следам. Ильясу, Григорию и Виталию, а именно так зовут нападавших, предъявлено обвинение в разбое, совершенному группой лиц по предварительному сговору, и изнасиловании, соединенным с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Двое уже признались в содеянном и написали явку с повинной.
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