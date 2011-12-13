В Нижнем Тагиле «Газель» с 11-ю пассажирами попала в ДТП

Газель 20-го маршрута, двигаясь по улице Пархоменко по направлению кцентру города, столкнулась с автомобилем Nissan, следовавшим по улицеЦиолковского.

В момент ДТП в газели находились 11 пассажиров, 6 из них получили травмы разной степени тяжести, сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД. ДТП произошло сегодня около 7.00 утра.