В Нижнем Тагиле изъяли из продажи более тонны новогодних сладостей

Специалистами Роспотребнадзора было проверено почти три тысячи подарков. Более 85% кондитерских изделий, на общую сумму почти пол миллиона рублей, были сняты с продажи из-за многочисленных нарушений производителей и фасовщиков. На упаковках подарочных наборов не было точной информации о составе продуктов и дате изготовления.

Как рассказала главный специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Елена Старикова, на одной упаковке производитель указал срок годности 6 месяцев, но на втором вкладыше, с указанием производителя и срока годности, было указано 4 месяца.

На момент проверки, на все подарки отсутствовали документы качества и безопасности. Представитель одного из томских производителей предоставил необходимые документы в течение трех дней. Специалисты Роспотребнадзора убедились в качестве товара, но два срока годности на упаковке не позволяли продавать его. Все подарочные наборы, завезенные из Томска, были перемаркированы, и только после этого выставлены на продажу.

Не все поставщики новогодних подарков оказались добросовестными. Одно предприятие из Екатеринбурга, занимающееся фасовкой сладостей в подарочные упаковки, не смогло предоставить все необходимые документы, и магазины отправили всю продукцию обратно в Екатеринбург. По словам Елены Стариковой, такие проверки проводятся ежегодно.

В прошлом году некоторые поставщики были уличены в аналогичных нарушениях. К примеру, не было необходимой информации на упаковках с мягкими игрушками. Предприниматели, которые заинтересованы в реализации своей продукции в магазинах Нижнего Тагила, исправили все нарушения, и в этом году к ним уже не было ни каких претензий, отметила Елена Старикова.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают родителям, которые хотят порадовать своих детей сладостями, что необходимо проверять дату изготовления и состав новогоднего подарка. Если вы засомневались в достоверности указанной на упаковке информации, в магазине вам обязаны предоставить все необходимые документы от поставщика или производителя. Если с администрацией магазина вам не удалось найти общий язык, то смело обращайтесь в Роспотребнадзор по телефону 41-93-54.