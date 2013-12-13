В Нижнем Тагиле труп девушки достали из колодца

Стали свидетелями того, как из сливного колодца, находящегося на перекрестке улиц Тимирязева и Энтузиастов, в районе 7 часов вечера, доставали труп девушки. Приехала полиция, спасатели... установили треногу над колодцем и спускались вниз, чтобы привязать и достать труп девушки рассказывает пользовательница.

Это произошло во вторник, 10 декабря. В МВД Нижнего Тагила уточнили, что две недели назад девушка была заявлена как ушедшая (заявление в отделе полиции №17), на розыск. Обнаружена была «Горводоканалом» во время откачки воды из колодца. Делом занимается следственный комитет, необходимо выяснить, при каких обстоятельствах это произошло, найти причастных.