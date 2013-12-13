Вчерашнее ДТП с Камазом: новые подробности случившегося (ФОТО)

Многие, наверное, обратили внимание на незначительную серьезность травмы, которую получила женщина после встречи с Камазом. Тем более, что пострадавшая уже находится дома. Сегодня стали известны другие подробности аварии, которые объясняют случившееся.

Пользователь Игорь рассказал, что стал свидетелем данной аварии. Произошло это так: Камаз при неустановленных обстоятельствах уходил от ДТП с другим транспортным средством. Всё это, как назло, случилось в опасной близости с пешеходным переходом, по которому с полной уверенностью в своей безопасности шагала женщина. Опыт водителя сыграл должное: он сумел уйти от серьезной дорожной аварии и в то же самое время облегчил последствия столкновения с пешеходом.