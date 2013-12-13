Вчерашнее ДТП с Камазом: новые подробности случившегося (ФОТО)
Вчера в Нижнем Тагиле случилось дорожно-транспортное происшествие, о котором TagilCity.ru уже писал. Напомним, Камаз сбил пенсионерку на улице Фрунзе. Женщина, кстати, переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Многие, наверное, обратили внимание на незначительную серьезность травмы, которую получила женщина после встречи с Камазом. Тем более, что пострадавшая уже находится дома. Сегодня стали известны другие подробности аварии, которые объясняют случившееся.
Пользователь Игорь рассказал, что стал свидетелем данной аварии. Произошло это так: Камаз при неустановленных обстоятельствах уходил от ДТП с другим транспортным средством. Всё это, как назло, случилось в опасной близости с пешеходным переходом, по которому с полной уверенностью в своей безопасности шагала женщина. Опыт водителя сыграл должное: он сумел уйти от серьезной дорожной аварии и в то же самое время облегчил последствия столкновения с пешеходом.
Тагильчане, будьте аккуратны и внимательны на дорогах!
Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД
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