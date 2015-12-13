В Новороссийске восьмиклассник застрелил свою 13-летнюю подругу (ФОТО)

13-летняя Лена Назарова (имена и фамилии героев публикации изменены - прим. авт.) из Новороссийска была очень позитивная и общительная девочка. Дружила не только со своими одноклассниками, но и с ребятами постарше. В том числе и с 14-летним Сергеем Комаровым из 8 класса ее же школы. Мальчик из состоятельной семьи нравился семикласснице и, несмотря на то, что он периодически отпускал в адрес своей подруги колкости и обидные шутки, Лена продолжала с ним общаться.

Он частенько обзывал ее, обижал, задевал при каждом удобном случае, но она все равно с ним дружила, - рассказала «Комсомолке» одноклассница девочки. - Они нравились друг другу, а пацаны ведь часто свое внимание так выражают. Сережа избалованный парень, хулиганистый. Очень любит попонтоваться и показать, что он чем-то лучше других. Наверное, потому что его в семье балуют. Он ведь самый младший - четвертый ребенок у родителей.

Все случилось 10 декабря. Около девяти часов вечера часа Лена с подругой пришли в гости к Сергею. Ребята стояли во дворе частного дома и общались. Видимо, чтобы произвести впечатление на девочек, подросток принес из дома пистолет ТТ и стал хвастаться, мол, вот какой я крутой, у меня даже оружие есть. А когда девчонки уже направились к калитке, чтобы уйти домой, он, видимо, решил показать свое снайперское мастерство. По версии следователей, мальчик хотел выстрелить в воздух над головой Лены. Однако промахнулся и попал ей прямо в затылок. От полученного ранения девочка скончалась на месте.

Приехавшим на место происшествия правоохранителям школьник рассказал, что оружие нашел на местном кладбище еще месяц назад. Однако никому из взрослых о своей находке говорить не стал, и припрятал пистолет в своей комнате.

Это трагическая случайность! - Уверены учителя гимназии №8, в которой учатся подростки. - Мы даже мысли не допускаем, что Сережа мог намеренно это совершить! Мальчик хороший, особых проблем с ним не было никогда. Да и семья очень положительная. Вопрос в том, откуда у ребенка взялось оружие?

Маму Лены после случившегося увезли на «скорой», у женщины нервный срыв. Не могут прийти в себя и родители Сергея.

Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетней» и ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов» сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.