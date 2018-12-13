Очевидцы падения дельтаплана под Нижним Тагилом озвучили свою версию смерти пилота
Сегодня, 17:37ПроисшествияФото: pixabay.com
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Очевидцы падения дельтаплана под Нижним Тагилом сообщили, что выживший пилот, который в дальнейшем скончался в реанимации, был доставлен в больницу только через два часа после крушения. По их версии, правоохранители сначала опросили пострадавшего.
Сюжеты: Нижний Тагил
Помощник руководителя уральского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Лебедев сообщил, что их сотрудники оказались на месте значительно позже. Первоначальный опрос проводил участковый из Черноисточинска.
Лебедев усомнился в правдивости информации и сказал, что проведут опрос очевидцев, чтобы подтвердить или опровергнуть полученные сведения, сообщает ТАУ.
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