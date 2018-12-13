Поезд насмерть сбил тагильчанина: возбуждено уголовное дело
Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: pxhere.com
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Уголовное дело по факту гибели жителя Нижнего Тагила под колесами поезда возбуждено СУ на транспорте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина был обнаружен на станции Смычка 28 октября. У него были множественные переломы. Пострадавшего отвезли в медучреждение, однако он умер, не приходя в сознание.
СУ на транспорте возбудило уголовное дело, в рамках которого будут проведена судмедэкспертиза. Кроме того, следователи выясняют, кто мог видеть произошедшее, а также какой поезд мог сбить мужчину, пишут «Вечерние Ведомости».
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