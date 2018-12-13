Поезд насмерть сбил тагильчанина: возбуждено уголовное дело

Мужчина был обнаружен на станции Смычка 28 октября. У него были множественные переломы. Пострадавшего отвезли в медучреждение, однако он умер, не приходя в сознание.

СУ на транспорте возбудило уголовное дело, в рамках которого будут проведена судмедэкспертиза. Кроме того, следователи выясняют, кто мог видеть произошедшее, а также какой поезд мог сбить мужчину, пишут «Вечерние Ведомости».