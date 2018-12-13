Следственный комитет по Свердловской области может быть проверен по инициативе СК РФ
Сегодня, 16:57ПроисшествияФото: Следственный комитет РФ
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Председатель следственного комитета РФ Александр Быстрыкин заявил о том, что необходимо провести проверку СКР по Свердловской области. Интерес председателя возник из-за невыплаты заработной платы на сумму почти 183 млн руб. работникам строительной компаний.
12 декабря Быстрыкин провел прием граждан. К нему обратился житель Свердловской области с жалобой на невыплату заработной платы более 1000 работникам компании «Космос-спецстрой» на сумму 183 млн рублей.
Председатель следственного комитета России заявил, что СКР по Свердловской области ожидает проверка в связи с долгосрочным отсутствием мер по возврату денежных средств потерпевшим работникам, информирует «Областная газета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей