Житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную и любовался на ее труп
Житель Нижнего Тагила обвиняется в убийстве возлюбленной. После злодеяния мужчина три дня прятал труп в диване.
Молодые люди познакомились несколько лет назад. На почве алкоголя у них часто возникали конфликты, которые заканчивались потасовками. Одна из ссор закончилась резней: в январе 2017 года мужчина изрезал свою сожительницу. Одна из дочерей девушки убежала из квартиры и попросила помощи у соседей, вторая девочка попыталась заступиться за мать, но нападавший вырвал ей половину волос.
Его посадили на год, в мае 2018 года он освободился из тюрьмы.
Как рассказала подруга девушки, она пыталась порвать с мужчиной, однако он был очень настойчив. Также девушка сообщила, что обвиняемый употреблял наркотики.
Марина рассказывала, что он, когда выпьет, садился на стул, смотрел в угол и очень подолгу с кем-то разговаривал, потом брал лезвие или нож, рассказала подруга умершей.
13 ноября у обвиняемого был день рождения, который убитая отмечала вместе с ним. После этого девушка пропала.
Тело было найдено 16 ноября в квартире на ул. Сибирской. Как пишет АН «Между строк», обвиняемый рассказал знакомым, что прятал тело возлюбленной в диван, уходя куда-то, а доставал по возвращении домой. Сейчас мужчина находится под стражей.
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