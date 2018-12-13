Житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную и любовался на ее труп

Молодые люди познакомились несколько лет назад. На почве алкоголя у них часто возникали конфликты, которые заканчивались потасовками. Одна из ссор закончилась резней: в январе 2017 года мужчина изрезал свою сожительницу. Одна из дочерей девушки убежала из квартиры и попросила помощи у соседей, вторая девочка попыталась заступиться за мать, но нападавший вырвал ей половину волос.

Его посадили на год, в мае 2018 года он освободился из тюрьмы.

Как рассказала подруга девушки, она пыталась порвать с мужчиной, однако он был очень настойчив. Также девушка сообщила, что обвиняемый употреблял наркотики.

Марина рассказывала, что он, когда выпьет, садился на стул, смотрел в угол и очень подолгу с кем-то разговаривал, потом брал лезвие или нож, рассказала подруга умершей.

13 ноября у обвиняемого был день рождения, который убитая отмечала вместе с ним. После этого девушка пропала.