Пинаев обязал «Тагилэнерго» контролировать установку фонарей в центре города
В связи с отключением электроэнергии в центре города, произошедшем 7 декабря во время работ по установке фонарей, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил «Тагилэнерго» контролировать работу подрядчика.
В субботу, 7 декабря, произошло отключение магазинов, офисов, четырёх детских садов, двух школ, насосной станции, эндокринного центра, детского Центра реабилитации, поликлиники, микрохирургии глаза, Института экономики, управления и права, пожарной части и бытовых объектов.
Это у нас подрядчики по «Светлому городу» порвали кабель. Представителей наших не вызывают, копают как хотят, сказал и. о. директора МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Калаушин.
Глава города Владислав Пинаев обязал представителей «Тагилэнерго» присутствовать при установке фонарей в центре города.
Напомним, установкой фонарей в городе занимается ООО «Швабе-Урал». Ранее в ходе работ подрядчиком были повреждены газоны и деревья. Пинаев поручил восстановить зеленые насаждения.