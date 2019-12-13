Пинаев обязал «Тагилэнерго» контролировать установку фонарей в центре города

В субботу, 7 декабря, произошло отключение магазинов, офисов, четырёх детских садов, двух школ, насосной станции, эндокринного центра, детского Центра реабилитации, поликлиники, микрохирургии глаза, Института экономики, управления и права, пожарной части и бытовых объектов.

Это у нас подрядчики по «Светлому городу» порвали кабель. Представителей наших не вызывают, копают как хотят, сказал и. о. директора МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Калаушин.