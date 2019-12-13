Трое тагильчан потратили 115 тысяч рублей с чужой банковской карты

Пропажу карты пожилая женщина заметила не сразу, а после звонка от сотрудника банка. Специалист уточнил у пенсионерки, совершала ли та снятие денежных средств с карты, на что женщина ответила отрицательно. Тогда сотрудник банка сообщил, что в течение 10 дней с ее карты производятся покупки в магазинах Нижнего Тагила и предложил заблокировать карту.

После этого пенсионерка обратилась в дежурную часть отдела полиции № 16. Сотрудники уголовного розыска установили магазины, где совершались покупки, а после изъяли записи с камер наблюдения. С помощью них полицейские сузили круг подозреваемых до трех человек — двух женщин и одного мужчины. Они пользовались картой в разные дни и отдельно друг от друга.

В оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. Одна из них 43-летняя тагильчанка, работающая в в продуктовом магазине. Она рассказала, что на прилавке нашла забытую кем-то косметичку, в которой лежала банковская карта. Пользуясь тем, что она бесконтактная женщина начала расплачиваться ей в магазинах города.

После она передавала карту 23-летней знакомой и 30-летнему приятелю, которые по той же схеме расплачивались за покупки. В сумме злоумышленники истратили 115 тысяч рублей.