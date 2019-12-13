В Екатеринбурге цыганки уговорили ребенка пустить их домой и ограбили квартиру
Сегодня, 22:40ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге цыганки подкараулили ребенка на улице и уговорили его пустить к себе домой и украли шкатулку с украшениями, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Это уже не первый случай, когда цыгане поступают подобным образом. Родители учеников гимназии № 39 на Союзной рассказали, что другого ребенка цыганки также уговорили пустить к себе домой, но ничего не вышло, так как в это время там находились взрослые.
В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу E1 рассказали, что такой случай действительно был и по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку камер видеонаблюдения, устанавливают очевидцев, а также проверяют ранее судимых за аналогичные преступления.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей