В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении арбитражного управляющего

В ходе следствия были выявлены и задержаны трое подозреваемых исполнителей, а также возможный организатор преступления.

Чтобы преступление не осталось безнаказанным, а лица, его совершившие — не смогли «залечь на дно», представителям МВД и СК понадобилось 7 суток, рассказал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Все преступники были задержаны по месту жительства. Полицейскими были обнаружены и изъяты — маска, пневматический пистолет, муляжи денежных средств, отмычки, а также государственные номера от нескольких машин и электрошокер. Сейчас проводится проверка подозреваемых на причастность к другим преступлениям.

Об исчезновении арбитражного управляющего Владимира Яшина заявил в правоохранительные органы его друг пятого декабря. Он перестал выходить на связь 29 декабря. Следствием рассматривалась версия о возможном похищении Яшина.

Пятого декабря его тело нашли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).