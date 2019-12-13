В Нижнем Тагиле на привокзальной площади сгорел павильон
Сегодня, 09:38ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Утром 13 декабря на привокзальной площади в Нижнем Тагиле произошел пожар.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам очевидцев, возгорание произошло в павильоне, занимающемся продажей гаджетов для сотовых телефонов. Пожар начался в период с 8 до 9 утра. На текущий момент продолжается проливка конструкций. На месте работают две единицы спецтехники. Также поблизости дежурит карета скорой помощи. Кроме того, Госавтонинспекция перекрыла часть дороги на проспекте Строителей.
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О пострадавших информации не поступало. Установлением причин возгорания займутся пожарные дознаватели.
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