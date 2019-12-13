В Нижнем Тагиле на привокзальной площади сгорел павильон

По словам очевидцев, возгорание произошло в павильоне, занимающемся продажей гаджетов для сотовых телефонов. Пожар начался в период с 8 до 9 утра. На текущий момент продолжается проливка конструкций. На месте работают две единицы спецтехники. Также поблизости дежурит карета скорой помощи. Кроме того, Госавтонинспекция перекрыла часть дороги на проспекте Строителей.