Легковушка перевернулась и встала на крышу на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

Легковушка перевернулась и встала на крышу на улице Алтайская в Нижнем Тагиле
Легковушка перевернулась и встала на крышу на улице Алтайская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:52ПроисшествияФото: группа «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте»
ДТП с легковым автомобилем произошло 13 декабря на Вагонке, на улице Алтайская, в Нижнем Тагиле.

Происшествие случилось около 20.10, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». На фотографиях с места событий можно увидеть, что в результате аварии машина перевернулась и встала на крышку вблизи проезжей части, а также вокруг нее стоят несколько людей.

Транспорт получил механические повреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом TagilCity.ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Фото:группа «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте»

Напомним, под Нижним Тагилом пожилой водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Мужчина был госпитализирован с травмами.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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