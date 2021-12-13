Легковушка перевернулась и встала на крышу на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось около 20.10, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». На фотографиях с места событий можно увидеть, что в результате аварии машина перевернулась и встала на крышку вблизи проезжей части, а также вокруг нее стоят несколько людей.