Легковушка перевернулась и встала на крышу на улице Алтайская в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось около 20.10, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». На фотографиях с места событий можно увидеть, что в результате аварии машина перевернулась и встала на крышку вблизи проезжей части, а также вокруг нее стоят несколько людей.
Транспорт получил механические повреждения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом TagilCity.ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, под Нижним Тагилом пожилой водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Мужчина был госпитализирован с травмами.