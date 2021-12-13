Мужчина с ножом напал на соседку в подъезде в Алапаевске

Мужчина с ножом напал на соседку в подъезде в Алапаевске
Мужчина с ножом напал на соседку в подъезде в Алапаевске
Сегодня, 20:21ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина, проживающий в Алапаевске, подозревается в том, что 3 декабря в подъезде жилого дома совершил нападение на свою соседку. Он ударил женщину ножом. Теперь на уральца заведено уголовное дело.

После указания областной прокуратуры местная городская прокуратура передала все материалы в следственный отдел по Алапаевску. Это сделано для того, чтобы специалисты смогли дать юридически оценить действия гражданина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура держит на контроле ход расследования преступления.

Напомним, 9 декабря стало известно, что 44-летний местный житель Алапаевска, изуродовавший ножом женщину, вышел на свободу под подписку о невыезде. Теперь жильцы опасаются покидать дом, поскольку боятся дальнейший действий мужчины.

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