Мужчина с ножом напал на соседку в подъезде в Алапаевске

После указания областной прокуратуры местная городская прокуратура передала все материалы в следственный отдел по Алапаевску. Это сделано для того, чтобы специалисты смогли дать юридически оценить действия гражданина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура держит на контроле ход расследования преступления.
Напомним, 9 декабря стало известно, что 44-летний местный житель Алапаевска, изуродовавший ножом женщину, вышел на свободу под подписку о невыезде. Теперь жильцы опасаются покидать дом, поскольку боятся дальнейший действий мужчины.