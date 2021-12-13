Пенсионер попал под колеса пассажирского автобуса на Вагонке в Нижнем Тагиле

Пенсионер попал под колеса пассажирского автобуса на Вагонке в Нижнем Тагиле
Пенсионер попал под колеса пассажирского автобуса на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:05ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
С различными травмами госпитализирован мужчина, который попал под колеса пассажирского автобуса на Вагонке в Нижнем Тагиле. Он переходил дорогу в неположенном месте.

ДТП случилось утром 13 декабря на проспекте Вагоностроителей, 11. 72-летний пенсионер попал под колеса автобуса № 16, ехавшему по маршруту. В момент аварии помимо водителя в салоне находились шесть пассажиров, они обошлись без травм.

Пострадавший госпитализирован с закрытой сотрясением мозга, ушибами и другими травмами. По словам водителя автобуса, он видел мужчину на обочине, а затем пешеход вдруг выбежал на дорогу. Экстренное торможение не помогло избежать столкновения. Водитель автобуса за рулем уже 22 года, в момент ДТП он был трезвым, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, в ноябре 79-летняя тагильчанка переходила по «зебре» Восточный проезд. Ее не заметила водитель иномарки и совершила наезд на женщину. Пенсионерка была госпитализирована с переломом голени.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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