«Пежо» разворотило после столкновения с УАЗом на свердловской трассе

«Пежо» разворотило после столкновения с УАЗом на свердловской трассе
«Пежо» разворотило после столкновения с УАЗом на свердловской трассе
Сегодня, 14:56ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Peugeot разбился после столкновения с УАЗом. Водитель иномарки, женщина 1986 года рождения, впала в кому.

Авария случилась на 72-м километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» утром 13 декабря. Водитель УАЗ ехал в сторону Каменска-Уральского. В какой-то момент он решил обогнать фуру с полуприцепом. При этом водитель не убедился, что встречная полоса свободна достаточно, чтобы совершить обгон. В результате он врезался в Peugeot 406 и его отбросило на фуру, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Водитель мужчина 1961 года рождения получил сотрясение мозга, а также перелом ребер. Автомобили также получили серьезные повреждения, сообщили в ГИБДД.

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