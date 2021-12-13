«Пежо» разворотило после столкновения с УАЗом на свердловской трассе

Авария случилась на 72-м километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» утром 13 декабря. Водитель УАЗ ехал в сторону Каменска-Уральского. В какой-то момент он решил обогнать фуру с полуприцепом. При этом водитель не убедился, что встречная полоса свободна достаточно, чтобы совершить обгон. В результате он врезался в Peugeot 406 и его отбросило на фуру, сообщает УГИБДД по Свердловской области.