Решили продать на мясо: породистая лошадь спасена в Екатеринбурге

Решили продать на мясо: породистая лошадь спасена в Екатеринбурге
Решили продать на мясо: породистая лошадь спасена в Екатеринбурге
Сегодня, 09:44ПроисшествияФото: 1MI
Исхудавшую породистую лошадь спасли екатеринбуржцы. Хозяева ее решили продать на мясо. Животное плохо кормили, но при этом на нем тренировались наездники.

Лошадь в какой-то момент травмировалась и хозяева решили от нее избавиться. В результате зоозащитники перекупили лошадь, чтобы спасти ее, пишет Е1.

Один из активистов отмечает, что у владельцев несколько лошадей, у одной из них также есть травмы. Он также возмущен тем, что у хозяев также нет конюшни.

В октябре стало известно о том, как екатеринбуржцы спасали истощенную лошадь. Животное стояло привязанным на холоде и его не кормили.

В официальном сообществе клуба, откуда было забрано животное, сказано, что там проводятся конные прогулки, походы и фотосессии. Кроме того, там есть занятия с детьми и взрослыми с возможностью участия в соревнованиях.

Зоозащитник добавляет, что владельцы клуба позиционируют себя тренерами, но у них нет образования. Не имеет оформления, по словам защитника, и сам клуб.

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