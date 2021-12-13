Семерых жителей барака спасли жители Березовского ГО

После начала возгорания первой на место прибыла дружина и сотрудники пожарной охраны Свердловской области. На тот момент 10 человек уже сами эвакуировались и здания.
Из-за того, что конструкции деревянные, огонь распространялся быстро. Также наблюдалось сильное задымление. Из-за этого несколько человек не смогли сами выбраться из дома. В результате добровольцы помогли выбрать семерым людям, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Во время пожара никто не пострадал. Общая площадь горения составила 30 квадратных метров. Пожар задел входную группу и лестничный пролет.