Семерых жителей барака спасли жители Березовского ГО

Из-за того, что конструкции деревянные, огонь распространялся быстро. Также наблюдалось сильное задымление. Из-за этого несколько человек не смогли сами выбраться из дома. В результате добровольцы помогли выбрать семерым людям, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.