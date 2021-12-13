Семерых жителей барака спасли жители Березовского ГО

Семерых жителей барака спасли жители Березовского ГО
Семерых жителей барака спасли жители Березовского ГО
Сегодня, 14:20ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Семерых человек со второго этажа барака спасли жители поселка Лосиный Березовского ГО. В расселенном доме на улице Октябрьская произошел пожар.

После начала возгорания первой на место прибыла дружина и сотрудники пожарной охраны Свердловской области. На тот момент 10 человек уже сами эвакуировались и здания.

Из-за того, что конструкции деревянные, огонь распространялся быстро. Также наблюдалось сильное задымление. Из-за этого несколько человек не смогли сами выбраться из дома. В результате добровольцы помогли выбрать семерым людям, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Во время пожара никто не пострадал. Общая площадь горения составила 30 квадратных метров. Пожар задел входную группу и лестничный пролет.

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