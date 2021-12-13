В Екатеринбурге за продажу наркотиков для улучшения статистики задержан полицейский

Полицейский в Екатеринбурге занимался приобретением наркотиков. Он делал «закладки» в подъездах, а когда за ними приходили покупатели, то задерживал их. Таким способом силовик пытался улучшить статистику.

Запрещенные вещества полицейский приобретал в интернете, а затем размещал в домах на улице Сыромолотова, пишет Е1 со ссылкой на источник. Он уточнил, что речь идет о мефедроне. На данный момент в отношении полицейского проводится служебная проверка. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Если информация о причастности молодого человека подтвердятся, то он будет уволен из органов и привлечен к уголовной ответственности, сообщает Ура.ру со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

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