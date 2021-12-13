Женщина погибла при пожаре в садовом доме в Горбуново под Нижним Тагилом

Тело неизвестной женщины было обнаружено при тушении пожара в коллективном саду «Дружба» рядом с поселком Горбуново под Нижним Тагилом.

Сообщение о возгорании поступило днем 11 декабря, пожар охватил дом на площади 20 квадратных метров. Спасатели обнаружили тело неизвестной женщины, ее личность устанавливается. Незадолго до пожара соседи видели на садовом участке хозяйку в нетрезвом состоянии. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает отдел надзорной деятельности. Напомним, 2 декабря два садовых дома на площади 120 квадратных метра сгорели под Нижним Тагилом. На момент пожара в зданиях никого не было, обошлось без пострадавших. 2 садовых дома сгорели в поселке Братчиково под Нижним Тагилом

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