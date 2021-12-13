Женщина погибла при пожаре в садовом доме в Горбуново под Нижним Тагилом

Сообщение о возгорании поступило днем 11 декабря, пожар охватил дом на площади 20 квадратных метров. Спасатели обнаружили тело неизвестной женщины, ее личность устанавливается. Незадолго до пожара соседи видели на садовом участке хозяйку в нетрезвом состоянии.
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает отдел надзорной деятельности.
Напомним, 2 декабря два садовых дома на площади 120 квадратных метра сгорели под Нижним Тагилом. На момент пожара в зданиях никого не было, обошлось без пострадавших.