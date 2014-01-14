Хоккеисты из «Спутник-Юниор» попали в аварию: автобус съехал в кювет

Коллегам сообщили в дежурной части УГБИДД ГУ МВД по Пермскому краю, что автобус ехал из Ижевска в Нижний Тагил. На 52 километре трассы, чтобы избежать столкновения со встречным автомобилем, водитель автобуса съехал в кювет.