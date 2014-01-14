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Хоккеисты из «Спутник-Юниор» попали в аварию: автобус съехал в кювет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хоккеисты из «Спутник-Юниор» попали в аварию: автобус съехал в кювет

14 января 2014, 15:37Происшествия
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