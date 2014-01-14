Хоккеисты из «Спутник-Юниор» попали в аварию: автобус съехал в кювет
14 января 2014, 15:37Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Пермском крае на трассе Полазна-Чусовой произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стал автобус, перевозивший нашу команду «Спутник-Юниор» из Нижнего Тагила, сообщает издание prm.ru. Наши хоккеисты возвращались из Ижевска, где вчера одержали победу - 0:7.
Коллегам сообщили в дежурной части УГБИДД ГУ МВД по Пермскому краю, что автобус ехал из Ижевска в Нижний Тагил. На 52 километре трассы, чтобы избежать столкновения со встречным автомобилем, водитель автобуса съехал в кювет.
К счастью, сообщается, что никто из пассажиров не пострадал.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей