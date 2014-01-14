В Нижнем Тагиле задержан разбойник: в Новый год и Рождество он нападал на женщин (ФОТО)

31 декабря около 7 часов утра на улице Циолковского жертвой нападения стала 35-летняя женщина. Угрожая ножом, злоумышленник отобрал у нее сумку, в которой было немного денег и сотовый телефон.

Другое подобное преступление было зарегистрировано 6 января у дома №133 по улице Пархоменко, где потерпевшей стала 59-летняя женщина. В полиции не исключали, что эти нападения были совершены одним и тем же человеком. В обоих случаях действовал мужчина худощавого телосложения. В первом случае он был в шубе из искусственного меха, во втором – в темной куртке с белой надписью на спине.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 18 был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний неработающий тагильчанин, ранее судимый за имущественные преступления, а также за совершение убийства. Около двух лет назад мужчина освободился из мест лишения свободы и, не имея регистрации в городе, жил, где придется. Осенью 2013 года мужчина поселился у сожительницы, с которой позже официально оформил отношения сообщают в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Сотрудники полиции просят граждан, в отношении которых были совершены преступления этим человеком, обратиться в полицию по тел. 02 или в отдел полиции по месту жительства.

Кроме того, в ходе предварительного следствия была установлена причастность подозреваемого к особо тяжким преступлениям. А при задержании у него вообще изъяли один из похищенных телефонов. В квартире преступника также были обнаружены и изъяты чужие вещи – сотовый телефон, женские кошельки, банковские карточки и приметная куртка с надписью. Одна из потерпевших уверенно опознала своего обидчика.

Задержанный дает признательные показания по ряду грабежей, речь идет о 6-7 эпизодах на территории Тагилстроевского и Ленинского районов. Как правило, нападения он совершал в темное время суток в безлюдных местах на одиноких женщин. Подбегал и вырывал сумку. Если жертва оказывала сопротивление, мужчина доставал нож и угрожал расправой. По двум фактам разбойного нападения возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ, в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сообщает начальник отдела полиции №18 подполковник Александр Анциферов.