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В Нижнем Тагиле задержан разбойник: в Новый год и Рождество он нападал на женщин (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле задержан разбойник: в Новый год и Рождество он нападал на женщин (ФОТО)

14 января 2014, 10:30Происшествия
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