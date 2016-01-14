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На заводе фейерверков в Китае прогремел взрыв
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На заводе фейерверков в Китае прогремел взрыв

14 января 2016, 14:25ПроисшествияMaurice
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