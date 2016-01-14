На заводе фейерверков в Китае прогремел взрыв
14 января 2016, 14:25ПроисшествияMaurice
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Информация о наличии жертв и разрушений пока не поступила.
Сильный взрыв прогремел на одном из заводов по производству пиротехники в центральной провинции Хэнань.
Причины и подробности произошедшего неизвестны.
Информация о наличии жертв и разрушений пока не поступила. На место происшествия выехали спасатели и пожарные, передает «Синьхуа».
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