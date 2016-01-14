Напал на оператора и украл 3500 рублей: сегодня в Нижнем Тагиле была ограблена букмекерская контора

Мужчина, проживающий на ГГМ, решил заглянуть в букмекерскую контору на улице Садовая. Там он изрядно проигрался и, будучи в нетрезвом состоянии, решил выместить обиду на заведении.

Сначала мужчина ругался и устроил скандал, но позже ему этого показалось мало. Невезучий игрок втолкнул в помещение кассы девушку-оператора и стал вынимать деньги из кассы. Девушка старалась препятствовать действиям злоумышленника, однако ему все-таки удалось завладеть деньгами общей суммой 3500 рублей.

Личность нападавшего полицейские установили практически сразу - на его имя была зарегистрирована специальная карта, с помощью которой можно воспользоваться услугами данного заведения. Безработного тагильчанина задержали по месту проживания на Гальянке, он уже дает признательные показания и искренне раскаялся в содеянном.

Увы, алкоголь доводит людей не только до грабежей и нападений, но и становится причиной настоящих трагедий. Так, накануне нетрезвый житель Нижнего Тагила разбился насмерть, сорвавшись с балкона на 7 этаже.