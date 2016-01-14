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Напал на оператора и украл 3500 рублей: сегодня в Нижнем Тагиле была ограблена букмекерская контора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Напал на оператора и украл 3500 рублей: сегодня в Нижнем Тагиле была ограблена букмекерская контора

14 января 2016, 15:45ПроисшествияАлександра Логинова
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