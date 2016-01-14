Найденным на перевале Дятлова мертвецом может быть беглый педофил и убийца (ВИДЕО)

Несколько месяцев назад он стал фигурантом дела о растлении малолетних, а уже во время следствия жестоко расправился с двумя женщинами — они были свидетелями преступления. После убийства Сумин пропал.

Действительно ли найденный мужчина является убийцей, можно будет узнать только после экспертизы. Из-за непогоды следователи смогли выехать на место не сразу. Сотрудникам Следственного комитета и полицейским пришлось преодолеть две сотни километров по непроходимому снегу.

До того, как заняться бизнесом, Владимир Сумин много лет работал лесником. Все тропинки на Урале он знал идеально — спрятаться в лесу или прожить долгое время одному на природе для него труда бы не составило.