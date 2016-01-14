Найденным на перевале Дятлова мертвецом может быть беглый педофил и убийца (ВИДЕО)
Погибший в районе перевала Дятлова мужчина может быть не туристом, как предполагалось ранее, а беглым убийцей. Возможно, речь идет о Владимире Сумине.
Несколько месяцев назад он стал фигурантом дела о растлении малолетних, а уже во время следствия жестоко расправился с двумя женщинами — они были свидетелями преступления. После убийства Сумин пропал.
Действительно ли найденный мужчина является убийцей, можно будет узнать только после экспертизы. Из-за непогоды следователи смогли выехать на место не сразу. Сотрудникам Следственного комитета и полицейским пришлось преодолеть две сотни километров по непроходимому снегу.
До того, как заняться бизнесом, Владимир Сумин много лет работал лесником. Все тропинки на Урале он знал идеально — спрятаться в лесу или прожить долгое время одному на природе для него труда бы не составило.
По версии сыщиков, Сумин добрался на попутках до поселка Вижай. А там уже 100 километров преодолел пешком. Долгое время он скрывался в горах, однако, судя по всему, не рассчитал, что зима в этих краях окажется слишком суровой.