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Отрезало руку и поранило ногу: в Ревде мужчина попал под поезд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отрезало руку и поранило ногу: в Ревде мужчина попал под поезд

14 января 2016, 13:00ПроисшествияMaurice
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