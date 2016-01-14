Отрезало руку и поранило ногу: в Ревде мужчина попал под поезд

Во вторник, 12 января, в Ревде попал под поезд помощник машиниста. Это случилось около 14.00. Как рассказали порталу «Ревда.Инфо» коллеги мужчины, состав двигался на полной скорости.

Мужчина получил очень серьезные травмы - ему обрезало руку по локоть, нога сильно поранена. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

Пока есть лишь предположения о том, почему случилась трагедия. Возможно, мужчина чистил от снега стрелки путей и почему-то не заметил поезда. Другая возможная причина - он стоял на металлической ступеньке лестницы и упал оттуда.

В самом управлении пока не дают комментариев случившегося.