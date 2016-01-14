Побег в духе графа Монте-Кристо: из московского СИЗО удрал арестант

22-ух летний мужчина был задержан по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Стали известны некоторые подробности побега, которые напоминают сюжет книги «Граф Монте-Кристо». По предварительной версии из СИЗО должен был выйти другой человек, но арестованный предложил деньги и, получив документы на чужое имя, покинул режимное заведение.