Побег в духе графа Монте-Кристо: из московского СИЗО удрал арестант
14 января 2016, 13:35ПроисшествияMaurice
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Из московского следственного изолятора сбежал арестант.
22-ух летний мужчина был задержан по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Стали известны некоторые подробности побега, которые напоминают сюжет книги «Граф Монте-Кристо». По предварительной версии из СИЗО должен был выйти другой человек, но арестованный предложил деньги и, получив документы на чужое имя, покинул режимное заведение.
Подмена обнаружилась спустя 7 часов, сообщает телеканал «Россия 24».
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