Проститутки изнасиловали полицейского во время контрольной закупки в Москве

Три жрицы любви, работавшие в борделе на западе Москвы, избили и надругались над сотрудником полиции во время контрольной закупки. Объяснительная пострадавшего на службе стража порядка оказалась в распоряжении «360».

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 декабря в многоквартирном доме в Шмитовском проезде, где, по оперативным данным, располагался притон и куда младший лейтенант полиции заглянул в качестве «клиента». После непродолжительно общения с персоналом страж порядка выбрал ночную бабочку по имени Лола, которая согласилась удовлетворить все фантазии гостя.

Получив 10 тысяч рублей, девушка отправилась на кухню, куда проследовал и оперуполномоченный. Предъявленное им удостоверение, однако, не произвело должного эффекта: жрицы любви подняли на смех курсанта Университета МВД, обвинили его в мошенничестве, а в довершение огрели кастрюлей по голове.

Очнувшись, я оказался в комнате, и был связан и у меня были спущены брюки и мои ягодицы были голые, я сразу же начал кричать и звать на помощь, но пришли эти девушки и начали меня насиловать описал свои злоключения младший лейтенант.

Сексуальная экзекуция продолжалась около 30 минут, пока в квартиру не ворвались сотрудники полиции и не вызволили своего юного коллегу из рук мстительных жриц любви.

Задержанным девушкам грозят серьезные сроки за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Что же до самого пострадавшего, то он, как ни странно, в своей объяснительной просит руководство разрешить ему проходить дальнейшую службу в том же отделении, где он провел незабываемую практику.