В Екатеринбурге мошенник снял квартиру на сутки и сдал её трём разным людям

В Екатеринбурге задержан предприимчивый 27-летний мошенник из Белоярского района. В сентябре он приехал в столицу Урала и настроил, как считают полицейские, бизнес – снимал посуточно квартиры и сдавал их ничего не подозревающим гражданам на длительный срок.

Приезжий арендовал на сутки однокомнатную квартиру в одном из домов на улице Щорса и тут же посредством сети интернет разместил объявление о сдаче в аренду этой же «однушки» сроком на 1 месяц. Вскоре ему позвонили клиенты – трое молодых людей. Граждане заинтересовались предложением и решили заключить сделку. При этом подозреваемый в один день совершил сразу три сделки: в 14:30, 15:00 и 22:00. Первый квартиросъёмщик заплатил за жильё 17 тысяч рублей, второй 10 тысяч и третий – 28 тысяч сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Съёмщики не обратили внимания, что документы, предоставленные «хозяином» – подделка, и на то, что после передачи денег им не дали сразу заселиться. Парень просил каждого клиента переехать на следующий день, чтобы он успел собрать вещи и выехать. Разумеется, на следующий день телефон арендодателя был уже недоступен.

Все потерпевшие пошли в полицию. Его удалось быстро задержать. Жертвы опознали своего обидчика. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Мошенничество».