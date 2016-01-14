В Нижнем Тагиле 12-летняя девочка перебегала дорогу, попала под машину и сломала ключицу (ФОТО)

13 января в 14:10 девочка перебегала дорогу на улице Карла Маркса. В это время по этой улице на автомобиле «Рено» ехала 44-летняя женщина. Она не успела полностью затормозить и сбила девочку. Столкновение не причинило автомобилю никаких повреждений, а вот юная тагильчанка сломала ключицу. Родители девочки доставили её в ЦГБ №3, где ей оказали помощь медики. Сейчас девочка проходит амбулаторное лечение.