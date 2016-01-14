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В Нижнем Тагиле 12-летняя девочка перебегала дорогу, попала под машину и сломала ключицу (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле 12-летняя девочка перебегала дорогу, попала под машину и сломала ключицу (ФОТО)

14 января 2016, 10:20ПроисшествияДенис Таратонов
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