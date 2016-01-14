В Нижнем Тагиле 12-летняя девочка перебегала дорогу, попала под машину и сломала ключицу (ФОТО)
14 января 2016, 10:20ПроисшествияДенис Таратонов
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Нарушение правил дорожного движения является самой частой причиной, приводящей к ДТП с участием пешеходов. Вот и вчера, перебегая дорогу в неположенном месте, 12-летняя девочка попала под машину. К счастью, ничего фатального не произошло.
Сюжеты: Нижний Тагил
13 января в 14:10 девочка перебегала дорогу на улице Карла Маркса. В это время по этой улице на автомобиле «Рено» ехала 44-летняя женщина. Она не успела полностью затормозить и сбила девочку. Столкновение не причинило автомобилю никаких повреждений, а вот юная тагильчанка сломала ключицу. Родители девочки доставили её в ЦГБ №3, где ей оказали помощь медики. Сейчас девочка проходит амбулаторное лечение.
Почти ровно год назад случилось потрясшее Нижний Тагил ДТП. У «Современника» был сбит несовершеннолетний. Врачи два месяца боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли его спасти.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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