В Тобольске педагогов наказали за смерть пятерых подростков

Напомним, трагедия произошла 28 ноября 2015 года в одном из гаражных кооперативов Тобольска. В запертом помещении были обнаружены тела двух девочек в возрасте 11 и 14 лет, 15-летних братьев-близнецов и их 14-летнего друга.

Обвинение по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ) было предъявлено 20-летнему тоболяку. Он разрешил подросткам остаться в гараже, причем закрыл их на ключ, чтобы не увидели охранники. Пытаясь не замерзнуть, ребята завели автомобиль и в итоге погибли от отравления выхлопными газами.

Следствие также возбудило уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 156 УК РФ). Прокуратура области зафиксировала нарушения и в образовательных учреждениях, где учились подростки.

Несовершеннолетние по собственному усмотрению проводили свободное время, врали родителям о том, где были, употребляли алкоголь и курили, в ночное время находились не дома. В ту трагическую ночь все, за исключением 11-летней девочки, тоже употребляли спиртное рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.