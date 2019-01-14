Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
14-летняя девочка была избита сверстницей в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Girl 517555 1920

14-летняя девочка была избита сверстницей в Каменске-Уральском

Сегодня, 20:15ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: Черепановы, горнолыжный спорт и «Интервью с Богом»
Здоровье и силы на новый год: короткие итоги недели в Нижнем Тагиле
Жители Нижнего Тагила выберут общественные территории для благоустройства в 2020 году