Лжегазовщик в Екатеринбурге продавал дорогое оборудование из-за взрывов в жилых домах

Полицейские задержали мужчину, который ходил по квартирам жилых домов и предлагал приобрести приспособления для замены газового оборудования. Необходимость проверки он объяснил тем, что в Магнитогорске и в шахтах недавно произошли взрывы.

Правоохранителей вызвал житель столицы Урала. По его словам, лжегазовщику открыла дверь бабушка. Мужчина пришел проверить газовые вентили и стал предлагать купить спецоборудование по завышенным ценам. Например, то, что в магазине можно купить за 200 рублей, он предлагал приобрести за восемь тысяч рублей.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, с ним проведена разъяснительная беседа. Установлено, что он работает на частную фирму.