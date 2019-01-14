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Лжегазовщик в Екатеринбурге продавал дорогое оборудование из-за взрывов в жилых домах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лжегазовщик в Екатеринбурге продавал дорогое оборудование из-за взрывов в жилых домах

Сегодня, 19:49ПроисшествияФото: pixabay.com
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