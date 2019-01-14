Суд по делу свердловского бизнесмена Сергея Капчука отложен на 21 января

Ранее заявление о переносе даты заседания направил адвокат Капчука, но Ленинский районный суд не удовлетворил ходатайство со стороны обвиняемого.

Сергей Капчук заявил о том, что ему необходимо ознакомиться с томами, которые не были прочитаны к заседанию.