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Суд по делу свердловского бизнесмена Сергея Капчука отложен на 21 января
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд по делу свердловского бизнесмена Сергея Капчука отложен на 21 января

Сегодня, 17:58ПроисшествияФото: РИА «Новый День»
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