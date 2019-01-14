Житель Нижнего Тагила спас пенсионерку-инвалида из горящего дома
12 января в 16:38 в Нижнем Тагиле в частном доме на улице Сухоложская возник пожар. Хозяйку дома пенсионерку-инвалида из огня вытащил житель соседнего дома.
12 января в 16:38 в частном доме на улице Сухоложская возник пожар. В момент возгорания в помещении находилась пожилая пенсионерка-инвалид. Женщина была не способна самостоятельно покинуть дом по состоянию здоровья. Её муж обратился за помощью к соседу. Мужчина вызвал пожарных и бросился на помощь пожилой женщине. Разбив стекло в комнате, сосед попал внутрь горящего дома и вытащил пенсионерку через окно. Затем мужчина отнес пострадавшую к себе в дом, а сам принялся тушить пожар вместе с соседями.
Пострадавшая 1935 года рождения была осмотрена медиками, которые диагностировали отравление продуктами горения.
Общая площадь возгорания составила 15 кв. м., повреждены домашнее имущество, перегородки потолочное покрытие.
На место происшествия прибыли 6 пожарных и 2 единицы техники. В 17:36 огонь был полностью потушен, огнеборцы завершили разбор сгоревших конструкций.
Предварительной причиной возгорания стала неисправная электрическая проводка, сообщает ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО.
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