Житель Нижнего Тагила спас пенсионерку-инвалида из горящего дома

12 января в 16:38 в частном доме на улице Сухоложская возник пожар. В момент возгорания в помещении находилась пожилая пенсионерка-инвалид. Женщина была не способна самостоятельно покинуть дом по состоянию здоровья. Её муж обратился за помощью к соседу. Мужчина вызвал пожарных и бросился на помощь пожилой женщине. Разбив стекло в комнате, сосед попал внутрь горящего дома и вытащил пенсионерку через окно. Затем мужчина отнес пострадавшую к себе в дом, а сам принялся тушить пожар вместе с соседями.