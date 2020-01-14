СК переквалифицировал дело после смерти раненного в голову 8-летнего тагильчанина

Дело по факту гибели семилетнего мальчика, раненного в голову, расследуется по п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство из хулиганских побуждений).

Сначала его возбудили органы внутренних дел. Однако, когда родственники пожаловались на ненадлежащее расследование, а также сюжет вышел на одном из федеральных каналов, председатель СК России инициировал передачу материалов дела Следственному комитету.

На данный момент, подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие решит вопрос об избрании меры пресечения. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается.

Четвертого августа, компания нетрезвых мужчин во время отдыха занималась стрельбой по банкам из пневматического оружия. Одна из пуль попала в голову семилетнего мальчика. Он был доставлен в больницу Екатеринбурга, где провел в коме несколько месяцев. Мальчику было проведено 10 операций, в ходе которых врачи пытались удалить остатки пули. 12 января 2020 года он скончался в больнице.