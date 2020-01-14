Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за травмы девочки при катании с горки

По предварительным данным, катание с горы не было организовано. Граждане делали это произвольно. Разрешающих или запрещающих табличек поблизости не установлено.

Напомним, седьмого января, в районе Пихтовых гор на Вагонке, девочка каталась с горки на «бублике» и врезалась в дерево. В результате она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. В течение дня состояние девочки ухудшилось и она впала в кому.