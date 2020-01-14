Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за травмы девочки при катании с горки
Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: pixabay.com
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Прокуратура Нижнего Тагила организовала проверку в связи с травмированием восьмилетней девочки при катании с горки на тюбинге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент устанавливается тяжесть полученных ребенком травм, а также обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, катание с горы не было организовано. Граждане делали это произвольно. Разрешающих или запрещающих табличек поблизости не установлено.
Напомним, седьмого января, в районе Пихтовых гор на Вагонке, девочка каталась с горки на «бублике» и врезалась в дерево. В результате она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. В течение дня состояние девочки ухудшилось и она впала в кому.
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