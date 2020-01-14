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#300лет
Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за травмы девочки при катании с горки
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Катание с горки

Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за травмы девочки при катании с горки

Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: pixabay.com
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