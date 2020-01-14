Тушил 10-летний внук: в Полевском мужчина поджег свою жену

Инцидент произошел 29 декабря. Мужчина употреблял спиртные напитки. В нетрезвом состоянии он решил поджечь дом, взял канистру с бензином. Женщина попыталась этому воспрепятствовать, начала забирать у мужа канистру, часть жидкости вылилась на нее, потом произошло возгорание, сообщает руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Женщину потушил 10-летний внук.

Потерпевшая получила ожоги 50% тела. Она перенесла несколько операций, также ее ждет пластическая операция на лице. При этом писать заявление в полицию на супруга она отказывается. Мужчина взял отпуск и навещает ее в больнице Екатеринбурга.