В Екатеринбурге сотрудник «Пятерочки» умер на работе
Сегодня, 09:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудник магазина «Пятерочка» в Екатеринбурге, расположенного на улице Бакинских Комиссаров, 122, скончался на рабочем месте, пишет интернет-издание Znak.
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Инцидент произошел 12 января, выяснением обстоятельств происшествия занимается Следственный отдел по Орджоникидзевскому району. В ведомстве сообщили, что, по предварительной информации, смерть не является криминальной. В пресс-службе X5 Retail Group изданию рассказали, что мужчина был найден в бессознательном состоянии, работники торговой точки вызвали скорую помощь.
Причина смерти работника будет известна после проведения экспертизы.
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