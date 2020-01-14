В Екатеринбурге сотрудник «Пятерочки» умер на работе

Инцидент произошел 12 января, выяснением обстоятельств происшествия занимается Следственный отдел по Орджоникидзевскому району. В ведомстве сообщили, что, по предварительной информации, смерть не является криминальной. В пресс-службе X5 Retail Group изданию рассказали, что мужчина был найден в бессознательном состоянии, работники торговой точки вызвали скорую помощь.