В Нижнем Тагиле из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 12 человек
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире на втором этаже дома на улице Металлургов, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь пожара составила 35 квадратных метров, в квартире горело домашнее имущество. По лестничным маршам эвакуировали восемь жителей подъезда, еще четверых спасли при помощи дыхательных аппаратов.
В тушении пожара принимали участие 15 спасателей на пяти единицах спецтехники.
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