В Нижнем Тагиле мертвый мужчина пролежал два часа у подъезда на Руднике

В МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru пояснили, что смерть не носит криминального характера.

Напомним, 3 января на улице Тимирязева во дворе был обнаружен мертвый мужчина. Его смерть, по предварительным данным, также не носит криминального характера.