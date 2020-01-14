В Нижнем Тагиле мертвый мужчина пролежал два часа у подъезда на Руднике
Сегодня, 10:48ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вечером 13 января в Нижнем Тагиле у дома № 22 на улице Кольцова в микрорайоне Рудник им. III Интернационала местные жители обнаружили труп мужчины. По их словам, погибший пролежал возле подъезда около двух часов до прибытия медиков.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru пояснили, что смерть не носит криминального характера.
Напомним, 3 января на улице Тимирязева во дворе был обнаружен мертвый мужчина. Его смерть, по предварительным данным, также не носит криминального характера.
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