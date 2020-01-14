В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа сбил женщину на пешеходном переходе

В результате ДТП пенсионерка получила ушиб правого бедра и была госпитализирована в ЦГБ №1. Медосвидетельствование показало, что на момент аварии водитель был трезв. По его словам, женщина вышла на пешеходный переход из-за стоящего автомобиля, и мужчина не смог избежать наезда.