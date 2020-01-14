В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа сбил женщину на пешеходном переходе
Сегодня, 17:39ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Сегодня, 14 января, в 11.30 в Нижнем Тагиле на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Чайковского водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил на пешеходном переходе 62-летнюю женщину, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате ДТП пенсионерка получила ушиб правого бедра и была госпитализирована в ЦГБ №1. Медосвидетельствование показало, что на момент аварии водитель был трезв. По его словам, женщина вышла на пешеходный переход из-за стоящего автомобиля, и мужчина не смог избежать наезда.
По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
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