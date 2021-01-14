На Урале пассажиры стояли на трассе в 30-градусный мороз из-за сломавшегося автобуса

На Урале пассажиры стояли на трассе в 30-градусный мороз из-за сломавшегося автобуса

Сегодня, 20:40ПроисшествияPhoto: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
В Челябинской области из-за холодов сломался автобус с 16 пассажирами, ехавшими из Екатеринбурга в Златоуст, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Транспортное средство сломалось на въезде в город Касли. Из-за этого пассажиры были вынуждены стоять на улице в 30-градусный мороз в ожидании помощи.

Как выяснилось, из-за холодной погоды двигатель автобуса перестал функционировать. На место инцидента прибыли инспекторы. Они организовали попутный транспорт для пассажиров и водителя автобуса, чтобы доставить их в теплое помещение. Позже сломанное транспортное средство было эвакуировано, а пассажиры уехали в Златоуст на резервном автобусе.

Напомним, в начале января в Челябинской области сотрудники ДПС предотвратили ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду. Сотрудники ДПС преградили дорогу своей машиной и не дали мчавшейся навстречу иномарке врезаться в автобус.

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