На Урале пассажиры стояли на трассе в 30-градусный мороз из-за сломавшегося автобуса

Как выяснилось, из-за холодной погоды двигатель автобуса перестал функционировать. На место инцидента прибыли инспекторы. Они организовали попутный транспорт для пассажиров и водителя автобуса, чтобы доставить их в теплое помещение. Позже сломанное транспортное средство было эвакуировано, а пассажиры уехали в Златоуст на резервном автобусе.